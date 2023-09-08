«Торпедо» одержало волевую победу над минским «Динамо» благодаря дублю Атанасова 

«Торпедо» на своей площадке оказалось сильнее минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Очная встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу нижегородской команды.

За автозаводцев дубли оформили Василий Атанасов (25-я, 36-я минуты) и Михаил Орлов (56, 60), по шайбе забросили Владислав Фирстов (22) и Николай Коваленко (54). В составе гостей голы на счету Сэма Энэса (10), Вадима Мороза (24), Виталий Пинчук (33) и Тимофея Ковгореня (33).

В настоящее время «Торпедо» располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив шесть очков. Минское «Динамо» идёт на седьмой позиции, набрав четыре очка после четырёх игр.