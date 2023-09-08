«Спартак» дома уступил «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ 

«Спартак» на своей площадке потерпел поражение от «Адмирала» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу клуба из Владивостока.

За гостей заброшенными шайбами отметились Джованни Фьоре (1-я минута), Данил Файзуллин (6), Павел Шэн (53), Павел Варфоломеев (60), дубль оформил Даниил Гутик (12, 35). В составе московской команды голами отличились Николай Голдобин (8) и Шейн Принс (14).

После четырёх матчей «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе четыре очка. «Адмирал» с тремя баллами находится на восьмой позиции на Востоке.