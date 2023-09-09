Прохоркин рассказал о деталях своего перехода в «Сибирь»

Форвард «Сибири» Николай Прохоркин рассказал, как прошёл его переход из СКА

Отметим, что хоккеист мог продолжить карьеру в другом клубе. 24 августа нападающий был обменян из СКА в «Сочи», но в тот же день расторг контракт с «леопардами».

«Буквально за два-три дня мы обо всём договорились. Я поговорил с главным тренером и услышал всё, что мне было нужно. Агент позвонил и спросил, может ли он разговаривать с клубом насчёт контракта, и я ответил: «Да». В тот же день они обо всём договорились, и я с удовольствием поехал», - цитирует Прохоркина AllHockey.Ru.

Николай дебютировал за «Сибирь» в домашнем матче с «Барысом» (1:0 Б).