«Если почувствую, что не смогу, повешу коньки на гвоздь». Худобин – о завершении карьеры

Российский голкипер красноярского «Сокола» Антон Худобин прокомментировал возможное завершение карьеры.

«Я хочу поиграть, наслаждаться хоккеем. В 37 лет у каждого спортсмена возникают мысли, но если есть возможность тренироваться и играть, то нужно это делать. Если я почувствую, что не смогу, то скажу об этом в том числе самому себе, повешу коньки на гвоздь или в мусорку выброшу», — заявил Худобин в интервью изданию «Чемпионат».

Антон дебютировал в чемпионате России в составе магнитогорского «Металлурга» в сезоне 2004-2005. Он стал чемпионом мира-2014 в составе сборной России и играл в финале Кубка Стэнли-2020 в составе «Далласа». В минувшем сезоне голкипер провел один матч в НХЛ. Перед началом текущего сезона перешёл в красноярский «Сокол».