ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Если почувствую, что не смогу, повешу коньки на гвоздь». Худобин – о завершении карьеры

Сейчас российскому вратарю 37 лет.
09 сентября 2023 11:03
автор: Виталий Овсянников

Российский голкипер красноярского «Сокола» Антон Худобин прокомментировал возможное завершение карьеры.

«Я хочу поиграть, наслаждаться хоккеем. В 37 лет у каждого спортсмена возникают мысли, но если есть возможность тренироваться и играть, то нужно это делать. Если я почувствую, что не смогу, то скажу об этом в том числе самому себе, повешу коньки на гвоздь или в мусорку выброшу», — заявил Худобин в интервью изданию «Чемпионат».

Антон дебютировал в чемпионате России в составе магнитогорского «Металлурга» в сезоне 2004-2005. Он стал чемпионом мира-2014 в составе сборной России и играл в финале Кубка Стэнли-2020 в составе «Далласа». В минувшем сезоне голкипер провел один матч в НХЛ. Перед началом текущего сезона перешёл в красноярский «Сокол».

источник: Чемпионат.com
Прохоркин рассказал о деталях своего перехода в «Сибирь»
Хоккеист становился олимпийским чемпионом в 2018 году.
09.09.2023 10:59
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Спартак» дома уступил «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ 
Встреча состоялась на арене «Мегаспорт» в Москве.
08.09.2023 21:53
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Торпедо» одержало волевую победу над минским «Динамо» благодаря дублю Атанасова 
В общей сложности команды забросили десять шайб. 
08.09.2023 21:36
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Ак Барс» нанёс первое поражение «Куньлуню» в новом сезоне КХЛ 
Игра завершилась разгромной победой казанского клуба. 
08.09.2023 21:28
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА забросил пять шайб и разгромил «Нефтехимик» в матче КХЛ
ЦСКА забросил пять шайб и разгромил «Нефтехимик» в матче КХЛ
Команды встретились на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске. 
08.09.2023 21:20
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
СКА на выезде проиграл «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата КХЛ 
СКА на выезде проиграл «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата КХЛ 
Игра хоккейных клубов прошла в Ярославле. 
08.09.2023 21:15
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
В КХЛ рассказали, как проходил процесс выбора талисмана лиги 
В КХЛ рассказали, как проходил процесс выбора талисмана лиги 
На Кубке открытия сезона-2023/2024 был представлен новый маскот Континентальной хоккейной лиги. 
08.09.2023 18:46
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Федотов выйдет в старте ЦСКА на матч с «Нефтехимиком» после двух игр в запасе
Федотов выйдет в старте ЦСКА на матч с «Нефтехимиком» после двух игр в запасе
Встреча хоккейных клубов состоится в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене».
08.09.2023 18:14
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Стало известна зарплата американца Джоуи Кина в «Спартаке»
Хоккеист выступает за московский клуб с прошлого года. 
08.09.2023 16:20
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.