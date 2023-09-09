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Тардиф рассказал, когда совет ИИХФ обсудит ситуацию с голкипером ЦСКА Федотовым

Хоккеист провел два матча за армейцев.
09 сентября 2023 13:16
автор: Александр Поволоцкий

Президент ИИХФ Люк Тардиф рассказал, когда будет рассмотрен вопрос о ситуации с вратарём ЦСКА Иваном Федотовым.

Напомним, что 1 сентября московский клуб нарушил санкции организации. ЦСКА выпустил Ивана Федотова на лёд в матче с «Ак Барсом». На ФХР наложили штраф в размере 5 тысяч швейцарских франков.

Федотов провёл свой второй матч в новом сезоне с «Нефтехимиком» (5:1), несмотря на дисквалификацию.

«Это ещё один шаг в череде нарушений наших правил. Совет ИИХФ соберётся в воскресенье, чтобы обсудить это. Ещё раз скажу, что ИИХФ будет твёрдо стоять на соблюдении фундаментальных правил уважения контракта и уважения трансферной системы», — приводит ТАСС слова Тардифа.

Ранее сообщалось, что в случае повторного выхода Ивана на лёд дело будет передано в дисциплинарный комитет.

источник: ТАСС
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