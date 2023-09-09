ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Не могу себя там видеть на постоянной основе». Антон Худобин — о США

Летом 2023 года голкипер перешёл в красноярский «Сокол».
09 сентября 2023 13:37
автор: Виталий Овсянников

Российский голкипер красноярского «Сокола» Антон Худобин рассказал о жизни в США.

«Жить в США на постоянной основе? Не могу себя там видеть на постоянной основе. Я там работал, занимался любимым делом, а здесь мне всё ближе и роднее. Здесь моя родная земля», — сказал Худобин в интервью изданию «Чемпионат».

Антон дебютировал в чемпионате России в составе магнитогорского «Металлурга» в сезоне 2004-2005. Он стал чемпионом мира-2014 в составе сборной России и играл в финале Кубка Стэнли-2020 в составе «Далласа». В минувшем сезоне голкипер провел один матч в НХЛ. Перед началом текущего сезона перешёл в красноярский «Сокол».

источник: Чемпионат.com
Тардиф рассказал, когда совет ИИХФ обсудит ситуацию с голкипером ЦСКА Федотовым
Хоккеист провел два матча за армейцев.
09.09.2023 13:16
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Если почувствую, что не смогу, повешу коньки на гвоздь». Худобин – о завершении карьеры
Сейчас российскому вратарю 37 лет.
09.09.2023 11:03
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Прохоркин рассказал о деталях своего перехода в «Сибирь»
Хоккеист становился олимпийским чемпионом в 2018 году.
09.09.2023 10:59
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Спартак» дома уступил «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ 
Встреча состоялась на арене «Мегаспорт» в Москве.
08.09.2023 21:53
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Торпедо» одержало волевую победу над минским «Динамо» благодаря дублю Атанасова 
В общей сложности команды забросили десять шайб. 
08.09.2023 21:36
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Ак Барс» нанёс первое поражение «Куньлуню» в новом сезоне КХЛ 
Игра завершилась разгромной победой казанского клуба. 
08.09.2023 21:28
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА забросил пять шайб и разгромил «Нефтехимик» в матче КХЛ
ЦСКА забросил пять шайб и разгромил «Нефтехимик» в матче КХЛ
Команды встретились на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске. 
08.09.2023 21:20
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
СКА на выезде проиграл «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата КХЛ 
СКА на выезде проиграл «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата КХЛ 
Игра хоккейных клубов прошла в Ярославле. 
08.09.2023 21:15
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
В КХЛ рассказали, как проходил процесс выбора талисмана лиги 
В КХЛ рассказали, как проходил процесс выбора талисмана лиги 
На Кубке открытия сезона-2023/2024 был представлен новый маскот Континентальной хоккейной лиги. 
08.09.2023 18:46
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.