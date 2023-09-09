«Не могу себя там видеть на постоянной основе». Антон Худобин — о США

Российский голкипер красноярского «Сокола» Антон Худобин рассказал о жизни в США.

«Жить в США на постоянной основе? Не могу себя там видеть на постоянной основе. Я там работал, занимался любимым делом, а здесь мне всё ближе и роднее. Здесь моя родная земля», — сказал Худобин в интервью изданию «Чемпионат».

Антон дебютировал в чемпионате России в составе магнитогорского «Металлурга» в сезоне 2004-2005. Он стал чемпионом мира-2014 в составе сборной России и играл в финале Кубка Стэнли-2020 в составе «Далласа». В минувшем сезоне голкипер провел один матч в НХЛ. Перед началом текущего сезона перешёл в красноярский «Сокол».