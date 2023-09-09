Московское «Динамо» всухую обыграло «Сочи» в матче КХЛ

Подошёл к концу матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московское «Динамо» сыграло дома против «Сочи».

Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу бело-голубых.

Лучшим игроком матча стал форвард «Динамо» Джордан Уил, забросивший шайбу и оформивший два ассиста. Также по голу на счету Никиты Гусева, Эрика О'Делли и Максими Джиошвили.

Все шайбы столичный клуб забросил в большинстве.

По итогам первых четырех игр регулярного чемпионата КХЛ на счету бело-голубых две победы и два поражения.