«Автомобилист» разгромил «Сибирь» в гостевом матче КХЛ

Подошёл к концу матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» сыграла дома против «Автомобилиста».

Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу екатеринбургского клуба.

Автором первой шайбы стал форвард гостей Кертис Валк. На 7-й минуте второго периода нападающий «Сибири» Иван Климович сравнял счёт. Вскоре Максим Денежкин и Стефан Да Коста вновь вывели «Автомобилист» вперед.

Третий период стал бенефисом нападающего гостей Алексея Макеева, забросившего сразу три шайбы.

Таким образом, «Сибирь» проиграла первый матч на новой арене.