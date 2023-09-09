«Автомобилист» разгромил «Сибирь» в гостевом матче КХЛ

Подошёл к концу матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» сыграла дома против «Автомобилиста».
Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу екатеринбургского клуба.
Автором первой шайбы стал форвард гостей Кертис Валк. На 7-й минуте второго периода нападающий «Сибири» Иван Климович сравнял счёт. Вскоре Максим Денежкин и Стефан Да Коста вновь вывели «Автомобилист» вперед.
Третий период стал бенефисом нападающего гостей Алексея Макеева, забросившего сразу три шайбы.
Таким образом, «Сибирь» проиграла первый матч на новой арене.
источник: «Советский спорт»