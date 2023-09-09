«Не настроился — сразу получил». Кудашов — о старте сезона

Российский специалист Алексей Кудашов, возглавляющий московское «Динамо», прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Добились результата, игроки выполнили то, о чём мы с ними разговаривали после прошлого матча. Вы знаете, начало сезона, и сейчас все команды очень хорошо готовы физически. Уровень игроков и команд выровнялся. Посмотрите, какие сейчас результаты! Чуть не настроился, чуть не подготовился – и сразу получил», — цитирует Кудашова издание «Чемпионат».

В следующем матче московское «Динамо» сыграет дома против «Барыса» 11 сентября.