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Тренер «Автомобилиста» Заварухин оценил разгромную победу над «Сибирью» 

Команда из Екатеринбурга забросила шесть шайб в ворота соперника, пропустив лишь одну. 
09 сентября 2023 17:00
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда на выезде разгромила «Сибирь» (6:1).

«Тяжело было сегодня. Лёха Макеев хет-трик сделал, Вова Галкин подтащил, и от него зарядилась команда в нужный момент. Валк сегодня 300-й матч в КХЛ сыграл. Перед встречей говорил ребятам: «Своё уберите в сторону». Есть мастера у нас ребята, а во главе должно быть командное. Сегодня команда победила, за это хотел бы сказать спасибо», — приводит слова Заварухина «Чемпионат».

«Автомобилист» в данный момент занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав семь очков после четырёх проведённых матчей. «Сибирь» находится на седьмой позиции с четырьмя баллами.

источник: Чемпионат.com
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