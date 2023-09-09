Тренер «Автомобилиста» Заварухин оценил разгромную победу над «Сибирью» 

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда на выезде разгромила «Сибирь» (6:1).

«Тяжело было сегодня. Лёха Макеев хет-трик сделал, Вова Галкин подтащил, и от него зарядилась команда в нужный момент. Валк сегодня 300-й матч в КХЛ сыграл. Перед встречей говорил ребятам: «Своё уберите в сторону». Есть мастера у нас ребята, а во главе должно быть командное. Сегодня команда победила, за это хотел бы сказать спасибо», — приводит слова Заварухина «Чемпионат».

«Автомобилист» в данный момент занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав семь очков после четырёх проведённых матчей. «Сибирь» находится на седьмой позиции с четырьмя баллами.