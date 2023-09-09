«Первое звено плохо играло? Вам показалось». Главный тренер «Авангарда» - о победе над «Барысом»

Российский специалист Михаил Кравец, занимающий пост главного тренера «Авангарда», поделился эмоциями после победы своей команды над «Барысом» (4:1).

«Мы довольны победой, ребята молодцы. Первое звено? Мне кажется, первое звено всегда хорошо играет. Поэтому это только вам показалось, видимо. Есть различные моменты, самое главное я видел у них желание, они старались создать свои комбинации, где-то из-за нестандартных решений теряли шайбу», — цитирует Кравца издание «Чемпионат».

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 между «Авангардом» и «Барысом» завершился со счётом 4:1 в пользу омского клуба.