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«Лада» обыграла «Амур» и прервала серию из трёх поражений в КХЛ 

Игра хоккейных команд состоялась в Тольятти. 
09 сентября 2023 18:49
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты «Лады» на своей площадке оказались сильнее «Амура» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

За тольяттинский клуб шайбы забросили Михаил Фисенко (6-я минута), Скотт Космачук (37), Остап Сафин (46), Трой Джозефс (48) и Николай Глухов (58). В составе гостей голом отметился Александр Хохлачёв (47).

Таким образом, «Лада» набирает первые два очка в новом сезоне КХЛ и поднимается на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» опускается на десятую строчку с таким же количеством очков.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Лада» (Тольятти) – «Амур» (Хабаровск) – 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Голы: Фисенко, 05:09 (бол.); Космачук, 36:24 (бол.); Сафин, 45:49 (мен.); Джозефс, 47:05 (мен.); Глухов, 57:18 (бол.) – Хохлачёв, 46:39 (бол.).

источник: «Советский спорт»
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