«Металлург» одержал волевую победу над «Витязем» в гостевом матче КХЛ 

«Металлург» на выезде победил «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу магнитогорской команды.

За гостей заброшенными шайбами отметились Семён Кошелев (3-я минута), Денис Зернов (6), Григорий Дронов (40) и Данила Юров (42). В составе хозяев площадки голы забили Александр Яремчук (4), Игорь Руденков (9) и Иван Савчик (20).

Таким образом, «Металлург» поднимается на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав семь очков после четырёх сыгранных матчей. «Витязь» идёт на последней, 11-й строчке на Западе, имея в своём активе два очка.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Витязь» (Московская область) – «Металлург» (Магнитогорск) – 3:4 (3:2, 0:1, 0:1)

Голы: Яремчук, 03:03; Руденков, 08:24 (бол.); Савчик, 19:45 (бол.) – Кошелев, 02:45; Зернов, 05:56; Дронов, 39:42 (бол.); Юров, 41:25