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Стало известно, кто станет новым главным спонсором «Спартака»

Клуб будет спонсировать компания, ориентирующаяся на производстве никеля и палладия.
Стало известно, кто станет новым главным спонсором «Спартака»
09 сентября 2023 19:49
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Главным спонсором хоккейной команды «Спартак» станет компания «Норникель». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, стороны уже принципиально решили вопрос о сотрудничестве и в настоящий момент представители организациями входят в курс дела, а также принимают участие в повседневной жизни московского клуба. Сообщается, что кадровые решения в руководстве красно-белых будут приниматься позже.

После четырёх сыгранных матчей в новом сезоне КХЛ «Спартак» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе четыре очка.

«Норникель» является российской горно-металлургической компанией и мировым лидером по производству никеля и палладия. Ранее она стала партнёром Федерации хоккея России.

источник: «Спорт-Экспресс»
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