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Мартемьянов: есть очень большие претензии к лидерам «Амура» и к общему настрою команды

Хабаровчане в одни ворота уступили «Ладе».
09 сентября 2023 22:16
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой». Хабаровчане потерпели третье поражение подряд, в Тольятти они уступили 1:5.

«Соперники показали нам, как нужно выгрызать победу, с каким настроем нужно выходить и выигрывать. По «Амуру» скажу две вещи. Очень большие претензии к лидерам и к общему настрою команды. Естественно, за подготовку команды ответственность беру на себя, но спрос будет и с людей, которые находятся на площадке. Проиграли все единоборства, самоотверженность отсутствует, концентрация — то же самое», - приводит слова Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

После четырёх матчей «Амур» с 2 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В прошлом году хабаровчанам не хватило трёх очков, чтобы пробиться в плей-офф.

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