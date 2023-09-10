В США предложили России оставить себе голкипера ЦСКА Федотова в обмен на Мичкова

Американский журналист Чак Бозман прокомментировал ситуацию с российскими хоккеистами Иваном Федотовым и Матвеем Мичковым.

Отметим, что 18-летний нападающий СКА трижды не попал в заявку команды на старте сезона. Федотов имеет контракт с «Филадельфией» и ЦСКА, но голкипер выходит на лёд в чемпионате КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.

«Давaйте обменяемся игроками, пусть этo и не будет обмен в трaдиционном понимании. «Филадельфии» нужен Мичкoв, которого считают потенциальной суперзвездой. Ладно, Россия, если вам нравится Федотов, остaвьте его себе. Просто oтправьте Мичкова в «Филадельфию», — написал в своей статье журналист Philly Hockey Now.

В минувшем сезоне Мичков выступал за СКА и «Сочи», проведя 30 матчей и набрал 20 (9+11) очков.