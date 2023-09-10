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Вячеслав Козлов: не хочу обсуждать тему Гусева и алкоголя, важнее то, что он показывает на льду

Ранее появились разговоры, что Никита злоупотреблял спиртным.
10 сентября 2023 09:53
автор: Тимур Пацюк

Тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал слухи о нарушении режима новичком команды Никитой Гусевым.

«У Никиты есть компоненты в игре, которых не хватало нашей команде. Гусев может забить, отдать и в целом решить исход игры.

Слухи о проблемах Никиты с алкоголем? У нас слишком заостряют внимание на этой теме. Каждый в жизни что-то пробовал, но надо помнить, что мы спортсмены, на нас все смотрят. С Гусевым я сам не пил, ничего утверждать не могу. Для меня важно, что он показывает на льду, а за пределами площадки начинается его личная жизнь», - цитирует Козлова AllHockey.Ru.

В нынешнем сезоне 31-летний Гусев провёл четыре матча, забросил две шайбы и дважды ассистировал партнёрам.

источник: AllHockey.Ru
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