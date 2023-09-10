Владислав Третьяк: любое поражение в ЦСКА наказывалось, мы по 9 месяцев жили на сборах

Президент ФХР, трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк вспомнил о том, как в его время относились к поражениям в клубе. Напомним, голкипер всю карьеру отыграл за московский ЦСКА.

«Победы куются большим трудом. Когда наша команда проигрывала, то хоккеисты ставили цель — выиграть следующие соревнования. Любое поражение наказывалось — мы 9 месяцев не уезжали домой, просто жили на сборах.

Конечно, из-за неудачных результатов ты переживаешь. Бывало всякое, я тоже иногда плохо играл, пропускал шайбы, но на следующий день с удвоенной силой тренировался и отрабатывал», — цитирует Третьяка издание Nao24.