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Владислав Третьяк: любое поражение в ЦСКА наказывалось, мы по 9 месяцев жили на сборах

Легендарный голкипер 15 лет провёл в армейском клубе.
10 сентября 2023 10:25
автор: Тимур Пацюк

Президент ФХР, трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк вспомнил о том, как в его время относились к поражениям в клубе. Напомним, голкипер всю карьеру отыграл за московский ЦСКА.

«Победы куются большим трудом. Когда наша команда проигрывала, то хоккеисты ставили цель — выиграть следующие соревнования. Любое поражение наказывалось — мы 9 месяцев не уезжали домой, просто жили на сборах.

Конечно, из-за неудачных результатов ты переживаешь. Бывало всякое, я тоже иногда плохо играл, пропускал шайбы, но на следующий день с удвоенной силой тренировался и отрабатывал», — цитирует Третьяка издание Nao24.

источник: Nao24
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