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Александр Барков: трудный путь в прошлогоднем плей-офф сделал «Флориду» сильнее

Команда дошла до финала Кубка Стэнли.
10 сентября 2023 10:53
автор: Тимур Пацюк

Капитан «Флориды» Александр Барков высказался о прошлом сезоне НХЛ, в котором «Пантерз» добрались до финала Кубка Стэнли.

«Этот трудный путь в прошлогоднем плей-офф сделал нас сильнее. Костяк «Флориды» остался практическим таким же, и теперь мы научены опытом. Когда ты получил в чём-то опыт, то понимаешь, чего ожидать», – цитирует Баркова The Score.

Напомним, по ходу плей-офф «Флорида» выбила «Бостон Брюинз» (4-3), «Торонто Мэйпл Лифс» (4-1), разгромила «Каролину Харрикейнз» (4-0), однако в финале не сумела обыграть «Вегас Голден Найтс» (1-4).

Добавим, что новый сезон НХЛ стартует 11 октября. В первом матче сойдутся «Тампа» и «Нэшвилл».

источник: The Score
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