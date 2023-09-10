«Кунльлунь» в овертайме обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Кунльлунь» одержал победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Основное время встречи завершилось со счётом 2:2.

За пекинскую команду шайбы забросили Брэндон Ип (29-я минута) и Джек Родевальд (48). За московский клуб голами отметились Павел Карнаухов (4) и Никита Нестеров (52).

В овертайме сильнее оказались хоккеисты китайского клуба. Победную шайбу забросил Родевальд и тем самым оформил дубль.

Таким образом, «Кунльлунь» набирает восемь очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА находится на третьей позиции, имея в своём активе пять баллов.

КХЛ.

Регулярный чемпионат

«Кунльлунь» – ЦСКА – 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Брэндон, 28:58 (бол.); Родевальд, 47:27 (бол.), 61:12 – Карнаухов, 03:00 (бол.); Нестеров, 51:39.