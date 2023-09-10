Экс-тренер «Авангарда» Хартли прибыл в Омск для работы в академии клуба

Бывший главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прибыл в Омск, где будет работать в академии клуба. Об сообщает пресс-служба омичей.

«Привет, Омск! Привет, академия! Нам предстоит много работы», – сказал Хартли.

Хартли тренировал «Авангард» с 2018 по 2021 год. В сезоне-2020/2021 он привёл команду к победе в Кубке Гагарина. В 2001 году Хартли с «Колорадо Эвеланш» стал обладателем Кубка Стэнли.

В нынешнем сезоне КХЛ омская команда одержала три победы в трёх матчах. В следующей встрече «ястребы» 11 сентября примут на домашней арене хабаровский «Амур».