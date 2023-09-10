Фёдоров заявил, что ЦСКА по делу проиграл «Куньлуню»

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с китайским «Куньлунем».

Встреча состоялась в Мытищах, где проводит домашние матчи «Куньлунь», и завершилась победой китайской команды в овертайме со счётом 3:2.

«Всё по делу. О нашей команде можно сказать, что второй период у нас не получился. Тем не менее, играя в третьем периоде в зоне соперника, имели шансы… Все шансы выйти вперёд. Но такого не случилось», — цитирует Фёдорова «Чемпионат».

ЦСКА с пятью очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» возглавляет таблицу Запада, набрав восемь баллов.