Игнатьев оценил победу «Куньлуня» над ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги 

Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев поделился мнением о победе команды над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Очная встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу клуба из Пекина. Победная шайба была заброшена в овертайме в пустые ворота.

«Если смотреть на игру, мы сделали всё правильно. Отбивались достойно. ЦСКА мог забить гораздо более интересный гол, чем тот, который забил. Хорошо то, что хорошо кончается, мы довольны двумя очками! Не вырастет ли у команды «корона» после четырёх побед? За всю команду не могу ответить, там двадцать человек. Надеюсь, что нет, ничего же не произошло. Это всего пять игр. Но эти победы на старте сезона помогут команде», – приводит слова Игнатьева пресс-служба КХЛ.

В настоящее время «Куньлунь» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав восемь очков после пяти сыгранных матчей. ЦСКА находится на третьей позиции, имея в своём активе пять баллов.