Вратарь «Куньлуня» Смит оценил выступление Федотова в очном матче с ЦСКА 

Голкипер «Куньлуня» Джереми Смит заявил, что не стоит винить вратаря ЦСКА Ивана Федотова в поражении в очном матче в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Очная встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Виктора Игнатьева.

«Сегодня была такая игра, что у меня было намного больше моментов, чем у Ивана. Но зачастую вратарю сложнее играть, когда по его воротам мало бросают. Но сегодня он сделал два очень хороших спасения, а пропустил только две шайбы в меньшинстве. Не думаю, что его можно винить в этих голах», – приводит слова китайского хоккеиста ТАСС.

В настоящее время «Куньлунь» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав восемь очков после пяти сыгранных матчей. ЦСКА находится на третьей позиции, имея в своём активе пять баллов.