ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Вратарь «Куньлуня» Смит оценил выступление Федотова в очном матче с ЦСКА 

Встреча завершилась победой команды из Пекина.
10 сентября 2023 20:28
автор: Глеб Шевяков

Голкипер «Куньлуня» Джереми Смит заявил, что не стоит винить вратаря ЦСКА Ивана Федотова в поражении в очном матче в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Очная встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Виктора Игнатьева.

«Сегодня была такая игра, что у меня было намного больше моментов, чем у Ивана. Но зачастую вратарю сложнее играть, когда по его воротам мало бросают. Но сегодня он сделал два очень хороших спасения, а пропустил только две шайбы в меньшинстве. Не думаю, что его можно винить в этих голах», – приводит слова китайского хоккеиста ТАСС.

В настоящее время «Куньлунь» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав восемь очков после пяти сыгранных матчей. ЦСКА находится на третьей позиции, имея в своём активе пять баллов.

источник: ТАСС
Игнатьев оценил победу «Куньлуня» над ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги 
Его подопечные одолели соперника в овертайме. 
10.09.2023 19:29
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Фёдоров заявил, что ЦСКА по делу проиграл «Куньлуню»
Армейцы уступили в игре лидеров Запада.
10.09.2023 19:14
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Экс-тренер «Авангарда» Хартли прибыл в Омск для работы в академии клуба
Канадец вернулся в команду.
10.09.2023 18:28
Хоккей
автор: Денис Владимиров
«Кунльлунь» в овертайме обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
«Кунльлунь» в овертайме обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Все решил точный бросок Джека Родевальда.
10.09.2023 18:21
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Александр Барков: трудный путь в прошлогоднем плей-офф сделал «Флориду» сильнее
Команда дошла до финала Кубка Стэнли.
10.09.2023 10:53
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
Владислав Третьяк: любое поражение в ЦСКА наказывалось, мы по 9 месяцев жили на сборах
Легендарный голкипер 15 лет провёл в армейском клубе.
10.09.2023 10:25
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
Вячеслав Козлов: не хочу обсуждать тему Гусева и алкоголя, важнее то, что он показывает на льду
Ранее появились разговоры, что Никита злоупотреблял спиртным.
10.09.2023 09:53
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
В США предложили России оставить себе голкипера ЦСКА Федотова в обмен на Мичкова
Молодой форвард задрафтован «Филадельфией».
10.09.2023 07:45
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Мартемьянов: есть очень большие претензии к лидерам «Амура» и к общему настрою команды
Хабаровчане в одни ворота уступили «Ладе».
09.09.2023 22:16
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.