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«Смогут ли они держать темп на протяжении 30 игр?» Вайсфельд – о четырёх победах «Куньлуня»

Пекинцы бодро стартовали.
10 сентября 2023 22:50
автор: Тимур Пацюк

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд высказался о перспективах «Куньлунь Ред Стар» в сезоне-2023/2024. Пекинский коллектив выиграл 4 матча из 5 на старте регулярного чемпионата.

«Ребята опытные, если не ошибаюсь, они впервые прошли предсезонные сборы за всё это время. Обычно собирались за день до начала чемпионата.

Из сильных сторон можно выделить тренера и вратарский коллектив. Проблема в том, что за два месяца они сыграют почти 30 матчей, а скамейка короткая. Вопрос - смогут ли выдержать такой темп», - цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».

С 8 очками «Куньлунь» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче пекинцы сыграют в Ярославле с «Локомотивом» 12 сентября.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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