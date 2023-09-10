«Смогут ли они держать темп на протяжении 30 игр?» Вайсфельд – о четырёх победах «Куньлуня»

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд высказался о перспективах «Куньлунь Ред Стар» в сезоне-2023/2024. Пекинский коллектив выиграл 4 матча из 5 на старте регулярного чемпионата.

«Ребята опытные, если не ошибаюсь, они впервые прошли предсезонные сборы за всё это время. Обычно собирались за день до начала чемпионата.

Из сильных сторон можно выделить тренера и вратарский коллектив. Проблема в том, что за два месяца они сыграют почти 30 матчей, а скамейка короткая. Вопрос - смогут ли выдержать такой темп», - цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».

С 8 очками «Куньлунь» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче пекинцы сыграют в Ярославле с «Локомотивом» 12 сентября.