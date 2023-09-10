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Владимир Крикунов: Ротенберга никто не снимет из СКА — у него длинный контракт

Роман Борисович спокойно строит команду.
10 сентября 2023 23:14
автор: Тимур Пацюк

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил старт СКА в новом сезоне КХЛ. Эксперта не удивили два поражения питерцев на старте сезона.

«Для меня это вполне ожидаемо. В СКА этим летом устроили большую перестройку — поменяли очень много игроков, сменились лидеры. Всё равно, какие бы талантливые, умные и красивые ребята ни были — им необходимо время, чтобы поймать игру, чтобы они притёрлись к друг другу, наработали взаимодействие.

Ничего страшного в этом результате нет – СКА ещё всё наверстает. Тем более что Романа Борисовича никто не снимет — у него длинный контракт (смеётся). Это другого тренера могут быстренько убрать», цитирует Крикунова «МК-Спорт».

Напомним, 4 января 2022 года решением Совета Директоров СКА в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера.

источник:
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