Владимир Крикунов: Ротенберга никто не снимет из СКА — у него длинный контракт

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил старт СКА в новом сезоне КХЛ. Эксперта не удивили два поражения питерцев на старте сезона.

«Для меня это вполне ожидаемо. В СКА этим летом устроили большую перестройку — поменяли очень много игроков, сменились лидеры. Всё равно, какие бы талантливые, умные и красивые ребята ни были — им необходимо время, чтобы поймать игру, чтобы они притёрлись к друг другу, наработали взаимодействие.

Ничего страшного в этом результате нет – СКА ещё всё наверстает. Тем более что Романа Борисовича никто не снимет — у него длинный контракт (смеётся). Это другого тренера могут быстренько убрать», цитирует Крикунова «МК-Спорт».

Напомним, 4 января 2022 года решением Совета Директоров СКА в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера.