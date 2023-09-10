Алексей Бывальцев вспомнил о любимом упражнении Павла Дацюка

Форвард «Автомобилиста» Алексей Бывальцев рассказал о любимом упражнении Павла Дацюка.

«Мы иногда оставались после тренировки, а у него было любимое упражнение: сначала он держит шайбу, и мы должны у него её отобрать, а потом менялись, и он должен был отбирать. Было очень тяжело это сделать. Много таких мелких моментов, плюс он подсказывал – всегда слушались его советов», - приводит слова Бывальцева пресс-служба «Автомобилиста».

Дацюк выступал за «Динамо-Энергию», «Ак Барс», столичное «Динамо», СКА и ЦСКА. Наибольшую известность он приобрёл в «Детройт Ред Уингз» (2001 – 2016). Завершил карьеру олимпийский чемпион в 2021 году в «Автомобилисте».