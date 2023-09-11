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«Пойдём ещё дальше». Глава ИИХФ Тардиф пообещал новые санкции по делу Федотова

НХЛ и «Филадельфия» настаивают на том, что соглашение вратаря с клубом, заключенное в 2022 году, должно действовать в сезоне-2023/24.
11 сентября 2023 05:18
автор: Александр Поволоцкий

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф прокомментировал ситуацию с делом голкипера ЦСКА Иваном Федотовым.

Напомним, что 1 сентября московский клуб нарушил санкции ИИХФ. ЦСКА выпустил Ивана Федотова на лёд в матче с «Ак Барсом». На ФХР наложили штраф в размере 5 тысяч швейцарских франков.

«Совeт ИИФХ пойдёт ещё дальшe за второе и третье нарушeние правил ИИХФ. ИИХФ твёрдо намерена борoться за уважение наших правил и зaщиту всеобщего принципа уважения контракта и трансфeрных правил. В ближайшие дни нa сайте ИИХФ будет пресс-релиз», — приводит «Чемпионат» слова Тардифа.

Отметим, что Федотов провёл еще два матча в КХЛ, несмотря на дисквалификацию.

источник: Чемпионат.com
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