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Сергей Толчинский высказался о возможном возвращении в НХЛ

Сейчас он подписал контракт со СКА.
11 сентября 2023 08:51
автор: Матвей Макаренко

Нападающий СКА Сергей Толчинский прокомментировал возможное возвращение в Национальную хоккейную лигу. Ранее он выступал за «Торонто».

«Я провёл в НХЛ четыре матча и набрал два очка. Но галочку для себя не ставил и даже не мыслил такими категориями. Если бы из Северной Америки был большой интерес, то я туда, конечно, поехал бы. Год назад разговаривал с «Торонто». Однако надо учитывать все факторы — возраст, быт, родственников, друзей. Жизнь вне хоккея тоже важна, и про финансовую часть забывать нельзя, даже если хочется кому-то и себе что-то доказать. КХЛ тоже развивается, и контрактом на пять лет в СКА я доволен», – приводит слова Толчинского «Спорт-Экспресс».

Ранее Толчинский рассказал, что «Авангард» не сильно хотел его оставить в клубе.

источник: «Спорт-Экспресс»
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