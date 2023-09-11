Сергей Толчинский высказался о возможном возвращении в НХЛ

Нападающий СКА Сергей Толчинский прокомментировал возможное возвращение в Национальную хоккейную лигу. Ранее он выступал за «Торонто».

«Я провёл в НХЛ четыре матча и набрал два очка. Но галочку для себя не ставил и даже не мыслил такими категориями. Если бы из Северной Америки был большой интерес, то я туда, конечно, поехал бы. Год назад разговаривал с «Торонто». Однако надо учитывать все факторы — возраст, быт, родственников, друзей. Жизнь вне хоккея тоже важна, и про финансовую часть забывать нельзя, даже если хочется кому-то и себе что-то доказать. КХЛ тоже развивается, и контрактом на пять лет в СКА я доволен», – приводит слова Толчинского «Спорт-Экспресс».

Ранее Толчинский рассказал, что «Авангард» не сильно хотел его оставить в клубе.