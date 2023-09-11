ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Сергей Толчинский рассказал о возможном переходе в ЦСКА

Но выбрал он в итоге СКА.
11 сентября 2023 09:23
автор: Матвей Макаренко

Нападающий СКА Сергей Толчинский рассказал о возможности перейти в ЦСКА. В итоге он оказался в другом армейском клубе.

«По ходу прошлого сезона ко мне подходили люди из ЦСКА, говорили, что есть такой вариант, и спрашивали, что я об этом думаю. Шуми тоже рассказывал о звонке со стороны Сергея Фёдорова. Но было тогда непонятно, что произойдёт дальше», – приводит слова Толчинского «Спорт-Экспресс».

Толчинский — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА и «Авангарда».

источник: «Спорт-Экспресс»
Перед матчем «Салават Юлаев» — «Металлург» поднимут стяг с номером Амирова
Хоккеист боролся с опухолью головного мозга.
11.09.2023 09:38
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Сергей Толчинский высказался о возможном возвращении в НХЛ
Сейчас он подписал контракт со СКА.
11.09.2023 08:51
Хоккей
автор: Матвей Макаренко
«Пойдём ещё дальше». Глава ИИХФ Тардиф пообещал новые санкции по делу Федотова
«Пойдём ещё дальше». Глава ИИХФ Тардиф пообещал новые санкции по делу Федотова
НХЛ и «Филадельфия» настаивают на том, что соглашение вратаря с клубом, заключенное в 2022 году, должно действовать в сезоне-2023/24.
11.09.2023 05:18
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Алексей Бывальцев вспомнил о любимом упражнении Павла Дацюка
Нападающий ответил, чем ему запомнился легендарный хоккеист.
10.09.2023 23:34
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
Владимир Крикунов: Ротенберга никто не снимет из СКА — у него длинный контракт
Роман Борисович спокойно строит команду.
10.09.2023 23:14
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
«Смогут ли они держать темп на протяжении 30 игр?» Вайсфельд — о четырёх победах «Куньлуня»
Пекинцы бодро стартовали.
10.09.2023 22:50
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
Вратарь «Куньлуня» Смит оценил выступление Федотова в очном матче с ЦСКА 
Встреча завершилась победой команды из Пекина.
10.09.2023 20:28
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Игнатьев оценил победу «Куньлуня» над ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги 
Его подопечные одолели соперника в овертайме. 
10.09.2023 19:29
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Фёдоров заявил, что ЦСКА по делу проиграл «Куньлуню»
Армейцы уступили в игре лидеров Запада.
10.09.2023 19:14
Хоккей
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.