Сергей Толчинский рассказал о возможном переходе в ЦСКА

Нападающий СКА Сергей Толчинский рассказал о возможности перейти в ЦСКА. В итоге он оказался в другом армейском клубе.

«По ходу прошлого сезона ко мне подходили люди из ЦСКА, говорили, что есть такой вариант, и спрашивали, что я об этом думаю. Шуми тоже рассказывал о звонке со стороны Сергея Фёдорова. Но было тогда непонятно, что произойдёт дальше», – приводит слова Толчинского «Спорт-Экспресс».

Толчинский — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА и «Авангарда».