ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ

Вратарь попал в эту номинацию впервые.
11 сентября 2023 13:00
автор: Матвей Макаренко

Пресс-служба КХЛ опубликовала имена лучших игроков за прошедшую неделю. Вратарь попал в эту номинацию в первый раз.

Лучшим голкипером за последние семь дней стал Джереми Смит из «Куньлунь Ред Стар». У него одна игра «на ноль». Лучшим игроком отпоры признан Александр Никишин из СКА. Он заработал за неделю пять очков. А лучшим форвардом стал Николай Голдобин из «Спартака». Красно-белый набрал семь результативных баллов.

Лучшим новичком стал Антон Силаев ид «Торпедо». Он ни разу не забил, но отдал три голевых паса.

источник: КХЛ
СКА оспорит решение КХЛ оштрафовать Ротенберга за критику судей после матча с «Торпедо»
Специалист должен заплатить 300 тысяч рублей.
11.09.2023 13:18
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Перед матчем «Салават Юлаев» — «Металлург» поднимут стяг с номером Амирова
Хоккеист боролся с опухолью головного мозга.
11.09.2023 09:38
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Сергей Толчинский рассказал о возможном переходе в ЦСКА
Но выбрал он в итоге СКА.
11.09.2023 09:23
Хоккей
автор: Матвей Макаренко
Сергей Толчинский высказался о возможном возвращении в НХЛ
Сейчас он подписал контракт со СКА.
11.09.2023 08:51
Хоккей
автор: Матвей Макаренко
«Пойдём ещё дальше». Глава ИИХФ Тардиф пообещал новые санкции по делу Федотова
«Пойдём ещё дальше». Глава ИИХФ Тардиф пообещал новые санкции по делу Федотова
НХЛ и «Филадельфия» настаивают на том, что соглашение вратаря с клубом, заключенное в 2022 году, должно действовать в сезоне-2023/24.
11.09.2023 05:18
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Алексей Бывальцев вспомнил о любимом упражнении Павла Дацюка
Нападающий ответил, чем ему запомнился легендарный хоккеист.
10.09.2023 23:34
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
Владимир Крикунов: Ротенберга никто не снимет из СКА — у него длинный контракт
Роман Борисович спокойно строит команду.
10.09.2023 23:14
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
«Смогут ли они держать темп на протяжении 30 игр?» Вайсфельд — о четырёх победах «Куньлуня»
Пекинцы бодро стартовали.
10.09.2023 22:50
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
Вратарь «Куньлуня» Смит оценил выступление Федотова в очном матче с ЦСКА 
Встреча завершилась победой команды из Пекина.
10.09.2023 20:28
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.