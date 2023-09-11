Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ

Пресс-служба КХЛ опубликовала имена лучших игроков за прошедшую неделю. Вратарь попал в эту номинацию в первый раз.

Лучшим голкипером за последние семь дней стал Джереми Смит из «Куньлунь Ред Стар». У него одна игра «на ноль». Лучшим игроком отпоры признан Александр Никишин из СКА. Он заработал за неделю пять очков. А лучшим форвардом стал Николай Голдобин из «Спартака». Красно-белый набрал семь результативных баллов.

Лучшим новичком стал Антон Силаев ид «Торпедо». Он ни разу не забил, но отдал три голевых паса.