СКА оспорит решение КХЛ оштрафовать Ротенберга за критику судей после матча с «Торпедо»

Санкт-петербургский СКА оспорит решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) оштрафовать главного тренера команды Романа Ротенберга за критические высказывания в адрес судей матча регулярного чемпионата с нижегородским «Торпедо».

Встреча состоялась 6 сентября в Нижнем Новгороде и закончилась со счётом 4:3 в пользу гостей. После матча Ротенберг заявил: «В ситуации, когда мы должны были играть «4 на 4», у соперника вышло пять игроков. Я даже в детском хоккее такого не видел». За критику судей Ротенберг был оштрафован на 300 тысяч рублей.

По данным источника, юристы петербургского клуба считают, что тренер не критиковал судей, а просто указал на очевидную ошибку арбитров.

В следующем матче СКА 12 сентября примет на домашней арене московский «Спартак». После четырёх игр у петербуржцев две победы и два поражения.