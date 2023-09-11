Время решать. Fonbet и КХЛ запустили акцию, посвящённую овертаймам 

В сезоне-2023/2024 Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и титульный партнёр Fonbet привлекут внимание спортивного сообщества к важной составляющей хоккея. С 16-го сезона КХЛ стартует проект «FONBET OVERTIME».

Каждый месяц в сообществе КХЛ во «ВКонтакте» фанаты хоккея будут выбирать Героя месяца «FONBET OVERTIME». По итогам открытого голосования таким же образом будет выбран uерой сезона «FONBET OVERTIME-2023/2024». Таким образом, игроки, перевернувшие ход игры в последнюю секунду, войдут в историю хоккея.

В течение сезона на сайте Fonbet будет проходить розыгрыш ценных призов среди тех, кто сделает ставку в ходе дополнительного времени.

В основе логотипа проекта — медиакуб, один из ключевых символов хоккейной площадки. Бесплатные трансляции всех матчей сезона КХЛ будут доступны для болельщиков в приложении Fonbet

«FONBET OVERTIME» будет активно освещаться лидерами мнений и хоккейными экспертами.

Болельщики смогут познакомиться с уникальными статистическими выкладками по особенно успешным в овертаймах и буллитных сериях командам, тренерам и игрокам, а также узнают историю клубных голевых сирен — сигнала о победе домашней команды.

Для всех клиентов Fonbet и всех любителей хоккея предлагаются повышенные коэффициенты на овертайм и спортивные события ФОНБЕТ Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.