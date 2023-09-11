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«Авангард» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Амуру» 

Игра состоялась в Омске на «Джи-Драйв-Арене».
«Авангард» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Амуру» 
11 сентября 2023 18:52
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ХК «Авангард»

Хоккеисты «Авангарда» на своей площадке разгромно проиграли «Амуру» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча хоккейных клубов завершилась со счётом 5:1 в пользу хабаровчан.

За гостевую команду дубли оформили Дмитрий Шевченко (20-я, 26-я минуты) и Артур Гиздатуллин (35, 42), гол на счету Яна Дрозга (54). В составе хозяев шайбу забросил Владимир Ткачёв (30).

Таким образом, «Авангард» потерпел первое поражение в сезоне и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе шесть очков. «Амур» с четырьмя баллами находится на седьмой строчке.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Авангард» (Омск) – «Амур» (Хабаровск) – 1:5 ( 0:1, 1:2, 0:2)

Голы: Ткачёв, 29:15 – Шевченко, 19:13 (бол.), 25:28 (бол.); Гиздатуллин, 34:57, 41:38; Дрозг, 53:06.

источник: «Советский спорт»
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