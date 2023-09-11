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«Всё встанет на свои места». Никита Щитов – о неудачах ЦСКА на старте сезона

Пока армейцы чередуют взлёты и падения.
11 сентября 2023 19:53
автор: Тимур Пацюк

Защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов высказался о нестабильной игре ЦСКА на старте регулярного чемпионата.

«В том году ЦСКА тоже начал ни шатко, ни валко. Вокруг команды идёт много разговоров насчёт Федотова, и это может негативно на неё действовать. Думаю, что в следующих матчах у ЦСКА всё встанет на свои места, команда покажет лидерский хоккей», - приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Напомним, в матче открытия армейцы уступили «Ак Барсу» (2:5), затем разгромили «Адмирал» (4:1). После этого были поражения от «Металлурга» (2:4) и «Куньлуня» (2:3 ОТ), а также победа над «Нефтехимиком» (5:1).

Подчеркнём, что ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.

источник: «РБ-Спорт»
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