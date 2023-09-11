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«Я тёртый калач, у меня и по 8 поражений подряд было». Мартемьянов — о неудачах «Амура»

Сегодня хабаровчане прервали неприятную серию.
11 сентября 2023 20:27
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о давлении после неудачного старта сезона.

Хабаровский клуб после победы над «Витязем» (4:2) потерпел три поражения подряд, однако, сегодня «тигры» разгромили «Авангард» - 5:1.

«Я тёртый калач. У меня в карьере было и по восемь поражений подряд, но руководство доверяло, с тем же «Амуром» я уже выходил в плей-офф. На меня это не давит, я делаю свою работу, парни стараются всё выполнять.

Команда абсолютно новая, я для них новый, они для меня. Нужно время и терпение, но из таких матчей, как с «Авангардом», складывается мнение о многих хоккеистах», — цитирует 60-летнего специалиста «Чемпионат».

Мартемьянов руководил «Амуром» с 2016 по 2018 годы и вернулся в команду в 2023 году.

источник: Чемпионат.com
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