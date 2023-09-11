Разин считает, что «Металлургу» повезло в концовке матче с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу команды над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Удачное начало. В первом периоде по игре мы где-то даже проигрывали, но удачно забили. Во втором играли лучше, было очень много моментов с нашей стороны. К сожалению, не забили, пропустили контратаку. Третий период — молодцы! Действовали по заданию, Очень дисциплинировано, строго. В конце повезло. Нас с победой!», – заявил 49-летний специалист на послематчевой пресс-конференции.

В настоящее время «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав девять очков после пяти проведённых матчей. «Салават» находится на шестой позиции, имея в своём активе четыре очка после четырёх игр.