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«Нетфехимик» нанёс первое поражение «Автомобилисту» в сезоне КХЛ  

Игра хоккейных клубов прошла на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске. 
11 сентября 2023 21:12
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты «Нетфехимика» на своей площадке одержали победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

За нижнекамскую команду шайбу забросил Булат Шафигуллин (9-я минута).

В данный момент «Нефтехимик» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав три очка после четырёх матчей. «Автомобилист» располагается на второй строчке, имея в своём активе семь баллов.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Нетфехимик» (Нижнекамск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Шафигуллин, 08:44.

источник: «Советский спорт»
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