«Нетфехимик» нанёс первое поражение «Автомобилисту» в сезоне КХЛ  

Хоккеисты «Нетфехимика» на своей площадке одержали победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

За нижнекамскую команду шайбу забросил Булат Шафигуллин (9-я минута).

В данный момент «Нефтехимик» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав три очка после четырёх матчей. «Автомобилист» располагается на второй строчке, имея в своём активе семь баллов.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Нетфехимик» (Нижнекамск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Шафигуллин, 08:44.