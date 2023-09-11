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«Сочи» забросил «Локомотиву» пять безответных шайб в Ярославле

Железнодорожники в шоке.
11 сентября 2023 21:20
автор: Тимур Пацюк

Сегодня, 11 сентября, в Ярославле состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Сочи». «Леопарды» одержали разгромную победу – 5:0.

В первом периоде ворота хозяев поражали Михал Криштоф и Борна Рендулич, оформивший дубль. В третьей двадцатиминутке Криштоф забросил свою вторую шайбу, ещё один гол на счету Артура Тянулина.

«Сочи» набрал 4 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Локомотива» 4 балла и десятая строчка.

Добавим, что три предыдущие очные встречи завершились победами железнодорожников – 4:1, 2:1, 4:0.

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