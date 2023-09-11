Комментатор Артём Божко назвал «Северсталь» одним из главных открытий сезона КХЛ

Комментатор Артём Божко высоко отозвался об игре «Северстали» в начале нового сезона КХЛ. Напомним, череповецкий клуб с недавнего времени тренирует Андрей Козырев.

«Прекрасные впечатления от игры «Северстали». Я и ожидал этого с приходом Козырева. Для меня «Северсталь» пока одно из главных открытий на Западе, у команды 15 шайб в трёх матчах. В среднем пять голов за игру – это крутой показатель, учитывая, что у Козырева в нападении играет практически детвора», - цитирует Божко «РБ Спорт».

В турнирной таблице Западной конференции череповчане занимают четвёртое место. 13 сентября они сыграют с «Сочи».