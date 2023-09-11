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Московское «Динамо» вырвало победу у «Барыса» в овертайме 

Встреча состоялась на столичном стадионе «ВТБ Арена».
11 сентября 2023 22:02
автор: Глеб Шевяков

«Барыс» в гостях потерпел поражение от московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Основное время встречи завершилось со счётом 3:3.

В составе клуба из Астаны шайбы забросили Понтус Оберг (12-я минута), Аркадий Шестаков (29) и Нельсон Ножье (51). За бело-голубых голом отличился Эрик О'Делл (16), а Джордан Уил оформил дубль (55, 57).

Победную шайбу в овертайме забросил игрок московской команды Даниил Пыленков (64).

Таким образом, «Барыс» набирает три очка и поднимается 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» идёт на третьей строчке на Западе, имея в своём активе шесть баллов.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Динамо» (Москва) – «Барыс» (Астана) – 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: О'Делл, 15:14 (бол.); Уил, 54:01 (бол.), 56:10 (бол.); Пыленков, 63:33 – Понтус, 11:06 (бол.); Шестаков, 28:40; Ножье, 50:40.

источник: «Советский спорт»
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