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«Не хотим мариновать Матвея в запасе». Ротенберг объявил об аренде Мичкова в «Сочи»

Молодой хоккеист вновь отправляется на юг страны.
«Не хотим мариновать Матвея в запасе». Ротенберг объявил об аренде Мичкова в «Сочи»
11 сентября 2023 22:21
автор: Тимур Пацюк
автор фото: ХК «Сочи»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что форвард армейцев Матвей Мичков переходит в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.

«Матвей продолжит сезон в «Сочи». Считаю, это правильное решение, Мичкову нужно закаляться, много играть с мужиками.

Мы много беседовали с ним и поняли, что это наилучший вариант. Мы не хотим мариновать Матвея в запасе, желаем ему максимального прогресса, будем внимательно следить за его игрой и при первой же возможности будем рады видеть его в Санкт-Петербурге», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне форвард СКА сыграл лишь 6 минут 12 секунд в одном матче из четырёх и не отметился результативными действиями.

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