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Виктор Козлов: эти четыре дня не пошли «Салавату» на руку, мы выбились из игрового ритма

Уфимцы потерпели поражение от «Магнитки».
11 сентября 2023 22:34
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча регулярного чемпионата с «Металлургом». Уфимцы уступили на своём льду – 1:2.

«Эти четыре дня не пошли нам на руку: мы выбились из игрового ритма. Играть — одно, а тренироваться — другое. Было видно, что ребятам тяжело поймать игровой ритм. Магнитогорцы забили два гола и потом откатились. Каждый раз, начиная атаку, мы встречали троих игроков. Много сил потратили», - заявил Козлов на послематчевой пресс-конференции.

В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» с 4 очками занимает шестое место. В следующем матче уфимцам предстоит встреча с «Ак Барсом». Она пройдёт 14 сентября, начало – в 17:00 мск.

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