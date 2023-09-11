Виктор Козлов: это не тот хоккей, в который мы должны играть

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча регулярного чемпионата с «Металлургом».

«Было плохое содержание, много брака в передачах. Помощь партнеров во владении шайбой. Позитив есть в том, что есть пару дней, чтобы все исправить. Движение должно быть лучше. Есть опытные ребята, которые проходили через такое время. Через работу и труд мы можем пройти этот трудный этап. Это не тот хоккей, в который мы должны играть», — приводит пресс-служба уфимского клуба слова Козлова.

Уфимцы уступили на своём льду – 1:2.

В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» с 4 очками занимает шестое место. В следующем матче уфимцам предстоит встреча с «Ак Барсом». Она пройдёт 14 сентября, начало – в 17:00 мск.