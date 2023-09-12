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Генменеджер «Колорадо» заявил, что верит в успешное возвращение Ничушкина

Ранее российский хоккеист попал в неприятный инцидент.
12 сентября 2023 08:53
автор: Степан Шереметьев

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Крис МакФарланд поделился мнением о российском нападающем команды Валерии Ничушкине.

«Он очень важная часть нашей команды. Я верю, что Вэл вернется и проведет для нас монструозный год. Мы рассчитываем на него», — приводит слова специалиста The Athletic.

В конце прошлого сезона форвард пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтл Кракен» (3-4) после инцидента в отеле, где в гостиничном номере игрока была обнаружена женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения.

источник: The Athletic
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