Генменеджер «Колорадо» заявил, что верит в успешное возвращение Ничушкина

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Крис МакФарланд поделился мнением о российском нападающем команды Валерии Ничушкине.

«Он очень важная часть нашей команды. Я верю, что Вэл вернется и проведет для нас монструозный год. Мы рассчитываем на него», — приводит слова специалиста The Athletic.

В конце прошлого сезона форвард пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтл Кракен» (3-4) после инцидента в отеле, где в гостиничном номере игрока была обнаружена женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения.