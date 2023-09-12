Журналист The Athletic Уилер раскритиковал СКА за аренду Мичкова в «Сочи»

Журналист издания The Athletic Скотт Уилер высказался о переходе форварда Матвея Мичкова из санкт-петербургского СКА в «Сочи».

Ранее стало известно, что 18-летний хоккеист будет выступать за сочинскую команду до конца сезона-2023/24.

«Я понимаю и глубину состава СКА. В то же время у них маленький подбор игроков на позицию правого крайнего нападающего, и я уверен, что в правильной роли Матвей бы забивал», – написал Уиллер в соцсетях.

На драфте НХЛ 2023 года Мичков был выбран «Филадельфией Флайрз» в первом раунде под общим седьмым номером.

В минувшем сезоне КХЛ Мичков выступал за СКА и «Сочи». Нападающий провёл 30 матчей, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.