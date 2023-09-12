«Лада» обыграла «Трактор» в выездном матче КХЛ

Тольяттинская «Лада» обыграла челябинский «Трактор» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе хозяев автором заброшенной шайбы стал нападающий Виталий Кравцов. У победителей по разу отличились форварды Скотт Космачук, Дмитрий Иванов и Никита Попугаев.
«Лада» выиграла второй матч подряд, набрала четыре очка и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с пятью баллами занимает пятую строчку на Востоке.
КХЛ.
Регулярный чемпионат.
«Трактор» – «Лада» – 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Голы: Кравцов, 01:38; Космачук, 05:20; Иванов, 50:28; Попугаев, 59:48.
источник: «Советский спорт»