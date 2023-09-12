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«Лада» обыграла «Трактор» в выездном матче КХЛ

У тольяттинцев вторая победа подряд.
12 сентября 2023 19:19
автор: Денис Владимиров

Тольяттинская «Лада» обыграла челябинский «Трактор» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе хозяев автором заброшенной шайбы стал нападающий Виталий Кравцов. У победителей по разу отличились форварды Скотт Космачук, Дмитрий Иванов и Никита Попугаев.

«Лада» выиграла второй матч подряд, набрала четыре очка и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с пятью баллами занимает пятую строчку на Востоке.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Трактор» – «Лада» – 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Голы: Кравцов, 01:38; Космачук, 05:20; Иванов, 50:28; Попугаев, 59:48.

источник: «Советский спорт»
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