«Лада» обыграла «Трактор» в выездном матче КХЛ

Тольяттинская «Лада» обыграла челябинский «Трактор» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе хозяев автором заброшенной шайбы стал нападающий Виталий Кравцов. У победителей по разу отличились форварды Скотт Космачук, Дмитрий Иванов и Никита Попугаев.

«Лада» выиграла второй матч подряд, набрала четыре очка и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с пятью баллами занимает пятую строчку на Востоке.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Трактор» – «Лада» – 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Голы: Кравцов, 01:38; Космачук, 05:20; Иванов, 50:28; Попугаев, 59:48.