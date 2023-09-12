Сергей Самсонов вошёл в список 100 лучших хоккеистов в истории «Бостона»

Российский нападающий Сергей Самсонов включён в список 100 легендарных игроков в истории клуба НХЛ «Бостон Брюинз». Об этом сообщает пресс‑служба «медведей».

Список лучших хоккеистов «Бостона» был составлен журналистами, историками и членами хоккейного сообщества. В дальнейшем специальная комиссия выберет 20 игроков (12 форвардов, 6 защитников, 2 голкипера), которые составят команду лучших игроков в истории клуба.

Самсонов был выбран «Бостоном» под восьмым номером в первом раунде драфта НХЛ 1997 года. В составе «Брюинз» он выступал с 1997 по 2006 годы. В сезоне-1997/98 россиянин был признан лучшим новичком НХЛ.

Всего в НХЛ Самсонов провёл 888 матчей, в которых набрал 571 очко (235 шайб + 336 передач).