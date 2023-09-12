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КХЛ перенесла на другие даты три матча московского «Динамо»

Произошли изменения в календаре игр москвичей.
12 сентября 2023 19:41
автор: Денис Владимиров

Три матча московского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ перенесены на другие даты, сообщает пресс‑служба лиги.

В связи с занятостью домашней арены бело-голубых с 22 октября на 23 октября перенесён матч команды с тольяттинской «Ладой». С 24 на 25 октября перенесена выездная игра «Лады» с череповецкой «Северсталью».

В связи с проведением Матча всех звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ на арене «Динамо» КХЛ перенесла матч «бело‑голубых» с подмосковным «Витязем» с 17 февраля на 24 октября. Встреча команд, которая должна была пройти 24 октября в Балашихе, состоится 17 февраля.

В текущем сезоне КХЛ «Динамо» набрало шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

источник: КХЛ
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