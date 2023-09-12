Джереми Смит: судейство в КХЛ — лучшее в мире

Голкипер «Куньлунь Ред Стар» Джереми Смит высказался о Континентальной хоккейной лиге. Отдельно он отметил судейство.

«У меня часто спрашивают, что такое КХЛ? И я отвечаю, что это невероятная лига. Возьмём судейство, оно лучшее во всём мире. У них есть микрофоны, они общаются между собой, подсказывают друг другу, чтобы принять правильное решение. Если нужно, то они идут смотреть видео и говорят, был ли штраф или нет. Благодаря этому каждая игра честная», – приводит слова Смита пресс-служба КХЛ.

По итогам первых пяти матчей в КХЛ команда из Китая занимает первое место в Западной конференции. За пять туров у них восемь очков и при этом 15 заброшенных шайб.