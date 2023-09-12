ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Джереми Смит: судейство в КХЛ — лучшее в мире

Вратарь «Куньлуня» об уровне чемпионата.
12 сентября 2023 19:44
автор: Матвей Макаренко

Голкипер «Куньлунь Ред Стар» Джереми Смит высказался о Континентальной хоккейной лиге. Отдельно он отметил судейство.

«У меня часто спрашивают, что такое КХЛ? И я отвечаю, что это невероятная лига. Возьмём судейство, оно лучшее во всём мире. У них есть микрофоны, они общаются между собой, подсказывают друг другу, чтобы принять правильное решение. Если нужно, то они идут смотреть видео и говорят, был ли штраф или нет. Благодаря этому каждая игра честная», – приводит слова Смита пресс-служба КХЛ.

По итогам первых пяти матчей в КХЛ команда из Китая занимает первое место в Западной конференции. За пять туров у них восемь очков и при этом 15 заброшенных шайб.

источник: КХЛ
КХЛ перенесла на другие даты три матча московского «Динамо»
Произошли изменения в календаре игр москвичей.
12.09.2023 19:41
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Сергей Самсонов вошёл в список 100 лучших хоккеистов в истории «Бостона»
Сергей Самсонов вошёл в список 100 лучших хоккеистов в истории «Бостона»
Россиянин выступал за «Брюинз» с 1997 по 2006 год.
12.09.2023 19:25
Хоккей
автор: Денис Владимиров
«Лада» обыграла «Трактор» в выездном матче КХЛ
У тольяттинцев вторая победа подряд.
12.09.2023 19:19
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Журналист The Athletic Уилер раскритиковал СКА за аренду Мичкова в «Сочи»
Форвард выступал за южан в прошлом сезоне.
12.09.2023 16:23
Хоккей
автор: Денис Владимиров
В «Сочи» подтвердили аренду Мичкова
Матвей продолжит сезон в составе южан.
12.09.2023 14:56
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Генменеджер «Колорадо» заявил, что верит в успешное возвращение Ничушкина
Ранее российский хоккеист попал в неприятный инцидент.
12.09.2023 08:53
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Виктор Козлов: это не тот хоккей, в который мы должны играть
«Салават Юлаев» проиграл «Металлургу».
11.09.2023 22:58
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Виктор Козлов: эти четыре дня не пошли «Салавату» на руку, мы выбились из игрового ритма
Уфимцы потерпели поражение от «Магнитки».
11.09.2023 22:34
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
«Не хотим мариновать Матвея в запасе». Ротенберг объявил об аренде Мичкова в «Сочи»
«Не хотим мариновать Матвея в запасе». Ротенберг объявил об аренде Мичкова в «Сочи»
Молодой хоккеист вновь отправляется на юг страны.
11.09.2023 22:21
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.